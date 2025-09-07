Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Mechelen pesca in Olanda: definito l'arrivo dall'AZ Alkmaar di Myron van Brederode

Il Mechelen pesca in Olanda: definito l'arrivo dall'AZ Alkmaar di Myron van Brederode
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 12:56Calcio estero
di Paolo Lora Lamia

KV Mechelen molto attivo sul mercato. Il club belga, che ieri ha annunciato l'arrivo di Mathis Servais dal Beveren, oggi ha definito anche l'acquisto di Myron van Brederode dall'AZ Alkmaar. Di seguito il comunicato ufficiale: "Dopo l'arrivo di Mathis Servais, il KV Mechelen è tornato sul mercato. Il club ha rinforzato la sua squadra con Myron van Brederode, ala sinistra di 22 anni proveniente dall'AZ Alkmaar e membro della nazionale olandese Under 21, Jong Oranje. Ha firmato un contratto quadriennale.

Van Brederode è cresciuto nelle giovanili dell'AZ ed è arrivato in prima squadra, dove ha giocato un totale di 84 partite. La scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Fortuna Düsseldorf, in seconda Bundesliga, dove ha collezionato 24 presenze, realizzando 4 gol e 4 assist. Si è messo in mostra anche nella nazionale giovanile olandese: nell'ottobre 2023 ha esordito con la nazionale olandese Juniores e da allora ha collezionato 18 presenze".

