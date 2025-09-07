Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Paris Saint-Germain chiude un'era: Presnel Kimpembe si trasferisce in Qatar

Il Paris Saint-Germain chiude un'era: Presnel Kimpembe si trasferisce in QatarTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 16:41Calcio estero
di Tommaso Bonan

"Figlio della regione parigina, Titi, capitano e leader, Presnel Kimpembe rimarrà per sempre un protagonista importante nella storia del Paris Saint-Germain". Con questo messaggio sui social, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore classe 1995 al Qatar Sports Club. "Il club e i suoi tifosi lo ringraziano per tutti questi anni e gli augurano un futuro di successo nella sua carriera", conclude la nota del club parigino.

Kimpembe dunque chiude un capitolo straordinario della sua carriera, culminato con la vittoria della Champions League nella scorsa stagione. A pesare sulla decisione sono stati anche i problemi fisici: Kimpembe, 30 anni, non è riuscito a recuperare completamente dalla grave lesione al tendine d’Achille subita nel 2023, che lo ha tenuto ai margini per due stagioni. Già nel 2022 un infortunio al ginocchio aveva limitato il suo rendimento, anche in vista del Mondiale in Qatar, costringendolo a forzare per essere disponibile.

Kimpembe ha giocato sempre con la maglia del PSG, indossata per la prima volta 20 anni fa. L'esordio in prima squadra avvenne nella stagione 2014/2015, poi Kimpembe ha formato con Marquinhos una coppia difensiva temibile, memorabile soprattutto per la prestazione contro il Barcellona nel 2017, quando fermò Messi in un match terminato 4-0 per i parigini. Il suo rendimento gli è valso la convocazione nella Francia campione del Mondo in Russia. In totale, Kimpembe ha disputato 241 gare con il PSG, vincendo 20 titoli, tra cui la Champions, e realizzando 3 gol. La sua partenza verso il campionato qatariota segna la fine di un’era, ma il suo nome resterà per sempre nella storia recente del PSG.

