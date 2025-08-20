Ufficiale Il Metz snellisce l'organico: Van den Kerkhof si trasferisce allo Charleroi

Cambio di maglia per Kevin Van den Kerkhof. Il terzino destro algerino, 29 anni, lascia il Metz e si trasferisce in prestito allo Sporting Charleroi, club della Jupiler Pro League, la massima divisione del calcio belga. L’operazione è stata ufficializzata dal club francese con una nota, precisando che il giocatore resterà in Belgio fino al termine della stagione 2025/26.

Nato a Maubeuge e cresciuto calcisticamente tra Francia e Belgio, Van den Kerkhof era approdato al Metz nell’estate del 2023 dopo l’esperienza al Bastia. Con la maglia dei Grenats ha collezionato 49 presenze complessive, arricchite da 3 reti e 5 assist, dimostrando continuità e capacità di spinta sulla fascia destra. Prima ancora aveva vestito la maglia dell’Olympic Charleroi, nell’altra squadra della città belga, e ora torna in Belgio ma in massima divisione.

Per il nazionale algerino si tratta di una nuova tappa importante della carriera, con la possibilità di rilanciarsi in un campionato competitivo e con buona visibilità internazionale. Lo Sporting Charleroi punta su di lui per rafforzare il reparto arretrato e beneficiare della sua esperienza, mentre il Metz ha scelto di cederlo temporaneamente per permettergli di trovare maggiore continuità.