Il Palmeiras si gode il baby fenomeno Conceicao: piace al Barça, vale già 50 milioni

Il Barcellona guarda con interesse al Brasile, andando alla ricerca di quei talenti che possono fare le fortune del club negli anni avvenire. In particolare ce n'è uno in forza al Palmeiras che, pur non avendo ancora debuttato nel calcio dei grandi, lascia intravedere qualità da possibile top player. Si tratta di Eduardo Conceicao, esterno offensivo classe 2009.

Stando a quello che riporta AS, il giovane brasiliano è già nel mirino dei principali club europei e il Barça pare essere in prima fila. Il Palmeiras, che nella sua storia ha consegnato tanti giocatori al calcio del vecchio continente, ha già fissato il prezzo a 50 milioni di euro. A soli 16 anni, Conceicao si sta mettendo in mostra con la formazione Under 20 del club brasiliano: in stagione ha collezionato 13 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da 5 gol e 3 assist.

Oltre al rendimento nel club, è da sottolineare quanto stia facendo nella selezione Under 17 del Brasile. Convocato per il campionato sudamericano di categoria, ha segnato 2 reti e fornito 2 passaggi vincenti risultando senza dubbio tra i talenti più interessanti. Biglietto da visita non da poco, per un giovane che già in estate potrebbe tentare l'avventura europea.