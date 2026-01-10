Il Palmeiras ha formato un nuovo Endrick: brilla il 16enne Eduardo, con rinnovo anti-Europa

Il Palmeiras continua a confermarsi come la principale fucina di talenti del Brasile. Dopo aver lanciato sul grande palcoscenico profili come Endrick, Estevão, Luis Guilherme e Vitor Reis, il Verdao ha scoperto un nuovo gioiello pronto a far parlare di sé: Eduardo Conceiçao.

Classe 2008, appena 16 anni, l’attaccante si è messo in mostra alla Copinha, il prestigioso torneo giovanile brasiliano, diventando subito una delle attrazioni principali. All’esordio nella competizione ha firmato una prestazione devastante: quattro gol e diversi assist nel 9-0 rifilato al Batalhão. Non solo numeri, ma qualità evidenti: partendo dalla fascia destra, Eduardo ha saputo muoversi su tutto il fronte offensivo, mostrando tecnica, personalità e una struttura fisica già impressionante per la sua età.

Il Palmeiras non ha perso tempo e ha blindato il talento con un contratto fino a dicembre 2029, inserendo una clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro, riservata solo ai predestinati come Endrick ed Estevão. “È un sogno che si realizza. Il Palmeiras mi apprezza e credo nel progetto”, ha dichiarato il giovane dopo la firma del suo primo contratto da professionista.

Secondo AS, il club paulista stima una futura cessione intorno ai 50 milioni, con interessamenti già arrivati da Inghilterra e Francia. Ma la parola d’ordine è prudenza: crescita graduale e possibile debutto in prima squadra già in questa stagione. Un altro talento è pronto a sbocciare.