Palmeiras, bagarre scatenata per la nuova gemma: 3 top club sul 16enne Eduardo Conceicao

A soli 16 anni, Eduardo Conceiçao sta agitando tutto il mercato internazionale. Il nuovo enfant prodige delle giovanili del Palmeiras sta attirando l'attenzione dei grandi club europei: secondo il tabloid Daily Mail, Barcellona, Manchester City e Manchester United si stanno contendendo l'acquisto dell'ala sinistra classe 2009.

Secondo il quotidiano britannico, i Red Devils starebbero preparando un'offerta da 40 milioni di euro, con bonus ancora da definire. Il club inglese ha già avviato i contatti e sta lavorando per formalizzare la proposta. Nel frattempo, Barcellona e City proseguono nelle trattative per cercare di mettere le mani sul numero 7 del Palmeiras. Tuttavia, i brasiliani non hanno fretta di venderlo e puntano ad alzare ulteriormente il prezzo. Meglio ancora scatenando una vera e propria asta.

Il club paulista, stando a quanto riportato, avrebbe già rifiutato un'offerta di 25 milioni di euro più 15 milioni di euro di bonus - per un affare complessivo da 40 milioni - per Eduardo Conceicao. Il Palmeiras si conferma fucina di talenti, dopo aver sfornato i vari Endrick ed Estevao. Il primo è stato ceduto al Real Madrid nel 2022 per circa 72 milioni di euro complessivi e oggi brilla in prestito al Lione; il secondo è passato al Chelsea per quasi 61,5 milioni di euro.