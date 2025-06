Ufficiale Rivoluzione al Wolverhampton, un italiano nuovo direttore sportivo: è Domenico Teti

vedi letture

Il Wolverhampton ha annunciato di aver apportato una serie di cambiamenti alla struttura dell'area sportiva, inclusi incarichi chiave a livello dirigenziale, in vista della stagione 2025/26. E questo rinnovamento parla italiano, visto che Domenico Teti è stato nominato nuovo direttore sportivo. "Teti arriva al club con una vasta esperienza maturata in Europa e Medio Oriente, e farà parte del team dirigenziale calcistico con l’obiettivo di migliorare la strategia e la pianificazione legata al calcio professionistico e alla prima squadra, favorendo una maggiore collaborazione e garantendo allineamento e coerenza nell’ambiente professionale", si legge nel comunicato.

"Matt Jackson, arrivato al club nel 2021, assumerà il nuovo ruolo di direttore del reclutamento e dello sviluppo dei giovani. Jackson lavorerà a stretto contatto con Teti e altri dirigenti del reparto calcistico, ma si concentrerà anche su aspetti più ampi che riguardano il club, come l'Academy e la squadra femminile. Il nuovo team dirigenziale comprende anche Phil Hayward, recentemente nominato direttore delle performance, che guida l’approccio integrato del club verso scienza dello sport, psicologia, salute e benessere dei giocatori.

Matt Wild, da lungo tempo nel club, continuerà nel suo consolidato ruolo di direttore delle operazioni calcistiche e amministrative, occupandosi della gestione operativa, dell’efficienza finanziaria del settore calcistico e delle questioni legate alla governance. Infine, Max Fitzgerald completa il team come direttore della comunicazione. Il suo compito sarà relazionarsi con i media, gestire la comunicazione interna e coordinare i diversi settori del club".

Tutte queste figure fanno capo al presidente esecutivo Jeff Shi e costituiscono un gruppo di leadership, con base nel centro sportivo di Compton Park, creato per offrire supporto integrato a Vitor Pereira e alla prima squadra. Queste le parole di Teti: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia dei Wolverhampton Wanderers e di sentire la passione dei suoi tifosi, che incarnano l’anima e lo spirito di questo club storico. È un onore far parte di qualcosa di così speciale. Non vedo l’ora di lavorare con Jeff, Vitor, lo staff e i giocatori, contribuendo allo sviluppo di una cultura calcistica appassionata, innovativa e proattiva".