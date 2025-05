Ufficiale Il Tolosa ingaggia un talento slovacco: arriva il nazionale Under-21 Mario Sauer

Primo acquisto del Tolosa. Il club francese ha annunciato che è stato raggiunto un accordo di massima con il club slovacco MŠK Žilina per l'arrivo di Mario Sauer.

"Dall'apertura del mercato estivo, sarà lui il primo acquisto ufficiale dei Violets!", si legge nel comunicato. "Una promessa della nazionale slovacca arriva in città. A 21 anni, Mario Sauer vivrà l'esperienza della Ligue 1 con il Tolosa FC. Formatosi allo Slovan Bratislava, il centrocampista offensivo ha esordito tra i professionisti proprio a Žilina, in una partita contro lo Spartak Trnava il 16 maggio 2021.

Le sue ottime prestazioni con l'MŠK Žilina U19 nella Youth League (U19 Champions League) lo hanno portato ad affermarsi nella prima squadra, con la quale ha scoperto la Conference League nella stagione 2023-2024. Titolare fisso sotto la guida di Michal Scasny, Mario Sauer ha giocato 74 partite, segnato 17 gol e fornito 14 assist in tutte le competizioni tra il 2023 e il 2025.

Ha giocato in tutte le nazionali giovanili della Slovacchia, dall'U15 all'U21, collezionando 60 presenze e sette gol. Nella nazionale maggiore ha giocato soprattutto insieme al fratellino Léo Sauer (19 anni), tesserato con il Feyenoord nei Paesi Bassi. Entrambi sono stati selezionati dalla Slovacchia per partecipare al Mondiale Under 20 del 2023. Tra pochi giorni Mario rappresenterà la nazionale Under 21 della Slovacchia, Paese ospitante degli Europei Under 21, che inizieranno l'11 giugno.

Creativo, tecnicamente abile e con buone capacità di passaggio, il nativo di Bratislava, che indosserà il numero 77, metterà a disposizione tutte le sue qualità per completare il centrocampo dei Violets. Il nuovo giocatore del Tolosa è il secondo giocatore slovacco nella storia a indossare i colori del TéFéCé dopo Viliam Hýravý, che giocò per il Tolosa 33 anni fa e che a sua volta giocò per lo Žilina tra il 1984 e il 1988 (115 partite, 24 gol), proprio come la nostra nuova recluta".