Ufficiale Il Wolverhampton trova una nuova sistemazione per Campbell: torna al Wycombe

Due giorni fa aveva fatto rientro al Wolverhampton vedendosi interrotto il prestito al Charlton in anticipo, nelle scorse ore però i Lupi d'Inghilterra hanno trovato subito una nuova sistemazione a Chem Campbell (21 anni), centrocampista gallese. Continuerà a giocare in League One, terzo livello, ma concluderà la stagione con la maglia del Wycombe, 14° in classifica e curiosamente appaiato proprio al Charlton in cui militava fino a pochi giorni or sono.

Per Campbell, peraltro, si tratta di un ritorno al Wycombe, avendoci già giocato proprio negli ultimi sei mesi della passata stagione.