Il Tottenham ha annunciato sui propri canali ufficiali gli arrivi di Yaya Touré e Jermain Defoe come allenatori del settore giovanile. Il primo, bandiera del Manchester City e della Costa d'Avorio, allenerà la formazione Under 16 mentre il secondo, che vanta 361 presenze con gli Spurs, si occuperà di affiancare lo staff tecnico dall'Under 17 all'Under 21.

We are pleased to confirm new staffing appointments within our Academy as we set out on the 2022/23 season.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2022