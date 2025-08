Ufficiale L'Ajax ha il suo nuovo numero 10: dal Salisburgo arriva Oscar Gloukh, cifre e dettagli

L'Ajax piazza un colpo di grande prospettiva e talento: è ufficiale l'arrivo di Oscar Gloukh dal Salisburgo. Il club olandese ha trovato l'accordo con gli austriaci per il trasferimento del trequartista israeliano classe 2004 versando - riferisce De Telegraaf - 14,75 milioni di euro come parte fissa, cifra che potrà salire fino a 17,25 milioni con i bonus inclusi. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, legandosi all'Ajax fino al 2029.

Gloukh, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, indosserà la prestigiosa maglia numero 10, a testimonianza delle aspettative riposte su di lui. In due stagioni e mezzo al Salisburgo, ha messo in mostra il suo enorme potenziale: 23 gol e 28 assist in 101 presenze ufficiali, numeri che confermano il suo impatto offensivo e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

La sua prima annata in Austria è stata subito vincente, contribuendo in modo determinante alla conquista del titolo nazionale. Dotato di grande tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica, Gloukh va ad arricchire ulteriormente il reparto offensivo dei Lancieri, che puntano a tornare protagonisti in Eredivisie e nelle coppe europee. Un investimento importante per l’Ajax, che continua a puntare forte sui giovani di qualità.