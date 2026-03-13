L'antidoto a Yamal si chiama Lewis Hall: il terzino punta il Mondiale a suon di grandi prestazioni

Lewis Hall sta davvero impressionando in Champions League. Il giovane terzino sinistro del Newcastle, appena 21 anni, è stato la vera spina nel fianco di Lamine Yamal nella gara di andata degli ottavi. L’inglese ha mostrato un controllo totale e la sua prestazione conferma perché sia già considerato uno dei migliori giocatori della Premier League.

"Non c’è bisogno di dire che Lamine Yamal sia un talento speciale. Vorrei mettermi alla prova contro i migliori al mondo, e questa partita èl’occasione perfetta", ha dichiarato Hall alla vigilia. E ha mantenuto la promessa: in 90 minuti non è mai stato saltato dal talento spagnolo e ha creato cinque occasioni, il dato più alto del Newcastle nel match. La sua lettura del gioco, il controllo palla e la capacità di accelerare e rompere le linee avversarie lo rendono un terzino completo, equilibrato tra fase difensiva e offensiva.

Eddie Howe non ha risparmiato elogi: "È stata una battaglia interessante. Lewis ha difeso benissimo con l’aiuto dei compagni, ma ha anche attaccato con grande intensità; è nel suo DNA". Dopo il debutto con il Chelsea a 18 anni, Hall ha superato un periodo di infortuni e ora è in corsa per un posto nella nazionale maggiore inglese in vista del Mondiale.