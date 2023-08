ufficiale Newcastle, ecco il terzino del futuro. Dal Chelsea arriva il "tifoso" Lewis Hall

Colpo in prospettiva per il Newcastle. Il club ha annunciato di aver ingaggiato il difensore Lewis Hall dal Chelsea. arriva in prestito con obbligo per i Magpies di rendere definitivo il trasferimento la prossima estate qualora vengano raggiunti determinati obiettivi legati alle prestazioni.

Il comunicato

Tifoso fin dall'infanzia del Newcastle United, Lewis è il quinto arrivato al St. James' Park quest'estate e indosserà la maglia numero 20.

Il 18enne terzino è considerato uno dei giocatori migliori dell'Academy del Chelsea e ha collezionato 12 presenze con i Blues, comprese alcune partite da titolare in Premier League.

È stato nominato Giocatore dell'anno dell'Academy del Chelsea per la stagione 2022/23 - appena due anni dopo che Tino Livramento aveva ottenuto lo stesso riconoscimento - e gli è stato consegnato il premio sul campo di Stamford Bridge prima dell'1-1 contro i Magpies a maggio.

Lewis ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso. Io e la mia famiglia siamo tifosi del Newcastle. È un grande club e non vedo l'ora di iniziare. Ho fatto molta esperienza l'anno scorso e sono davvero orgoglioso del modo in cui sono cresciuto come giocatore e come persona. Essere ora qui al Newcastle, il club che tifo da quando ero bambino.. Sono onorato e molto orgoglioso di indossare questa maglia. È molto emozionante. Ci sono così tanti giocatori di talento e ora abbiamo anche la Champions League da disputare, quindi ci sono molte competizioni diverse in cui so che la squadra vorrà fare bene. Speriamo di conquistare un paio di trofei".