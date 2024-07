Ufficiale Newcastle scatenato, il tifoso Lewis Hall saluta il Chelsea e resta alla corte di Howe

Il Newcastle United è sicuramente il club più scatenato nelle ultime ore. I Magpies hanno annunciato l'acquisto del difensore Lewis Hall, che lascia a titolo definitivo il Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione.

Questo il comunicato: "Il terzino diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine dopo aver impressionato nel 2023/24, segnando due gol in 22 presenze. Tifoso dei Magpies da bambino, il nazionale Under 21 dell'Inghilterra ha esordito nella vittoria per 8-0 del Newcastle United in casa dello Sheffield United nel settembre 2023".

Lewis Hall ha dichiarato: "Sono estremamente orgoglioso di poter continuare a costruire sulla base della scorsa stagione e continuare il mio viaggio al Newcastle United. I tifosi, il manager e il suo staff, i miei compagni di squadra e tutti nel club mi hanno fatto sentire il benvenuto e voglio ripagare la fiducia che hanno dimostrato in me. Quando indossi la maglia bianconera non c'è niente di meglio: è sempre un'emozione giocare di fronte ai migliori tifosi del Paese è ancora più speciale per me, che sono sempre stato un tifoso. Ho acquisito molta esperienza la scorsa stagione e, con la squadra che abbiamo, cercheremo di spingerci ancora oltre. Non vedo l'ora di iniziare".