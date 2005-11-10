Ufficiale L’eroe del Mondiale ha trovato squadra: a 40 anni Vozinha riparte dal Colo Colo

Il portere capoverdiano era svincolato e adesso è pronto a ripartire dal Cile: fatta per il trasferimento al Colo Colo

Vozinha è pronto a iniziare una nuova avventura in Sudamerica. Il portiere capoverdiano, eroe del Mondiale 2026 tanto da essere inserito nella top 11 del torneo, ha raggiunto un accordo verbale con il Colo Colo e nei prossimi giorni sono attese la firma sui documenti e le visite mediche prima dell'annuncio ufficiale. Il presidente del club cileno, Anibal Mosa, ha confermato che l'intesa è ormai vicina alla definizione e che il giocatore arriverà presto a Santiago per completare l'iter burocratico.

Rimasto svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Chaves, Vozinha si è guadagnato l'attenzione del calcio internazionale grazie alle straordinarie prestazioni offerte con Capo Verde al Mondiale. A 40 anni, il portiere ha trascinato la sua nazionale fino alla fase a eliminazione diretta, mettendosi in luce contro avversarie di primo livello come Spagna - contro la quale è uscito incredibilmente imbattuto al debutto in Coppa del Mondo - e Argentina. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club, ma alla fine è stato il Colo Colo ad assicurarsi il suo sì.