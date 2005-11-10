Ufficiale River Plate, risolto il contratto di Juan Quintero. Sul colombiano si muove il Cagliari

Si sono ufficialmente divise le strade di Juan Fernando Quintero e il River Plate. A comunicato è stata la stessa società argentina, con una nota attraverso i propri canali ufficiali in cui viene annunciata la risoluzione consensuale del suo contratto. Il centrocampista ex Pescara è stato uno di fattori che ha permesso alla sua Colonia di raggiungere gli ottavi di finale e adesso è pronto ad una nuova avventura, chissà che non possa essere di nuovo in Italia.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato comparso sul sito dei Millonarios: “Il Club Atletico River Plate e Juan Fernando Quintero hanno consensualmente risolto il rapporto contrattuale. Il talento di Juanfer e il suo contributo fondamentale nei momenti più decisivi rimarranno per sempre nella grande storia del Club, che è diventato la sua casa durante tutti questi anni trascorsi insieme. Il River Plate augura a Juan Fernando Quintero ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera professionale”.

Ci pensa il Cagliari?

Nelle scorse ore CagliariNews24.com riferiva come Quintero fosse finito nel mirino del direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi come colpo di esperienza per la trequarti. Chissà che il colombiano non possa ripartire dall’Itala e dalla Serie A, campionato nel quale mosse i primi passi nel 2012/13 con la maglia del Pescara.