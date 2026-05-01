La RD Congo tenta anche il talento Mokio: il Belgio però ha un vantaggio importante

L'unica certezza, per Jorthy Mokio, è il rinnovo con l’Ajax fino al 2031 firmato di recente. Il giovane centrocampista, considerato uno dei talenti più promettenti nel panorama internazionale, è chiamato ora a sciogliere un nodo importante legato alla sua carriera in nazionale.

Secondo quanto riportato da Het Nieuwsblad, il giocatore sarebbe ancora indeciso tra il Belgio e la Repubblica Democratica del Congo, avendo doppia nazionalità. Una scelta che appare tutt'altro che scontata e che potrebbe influenzare in modo decisivo il suo percorso. Mokio ha già vestito più volte la maglia delle selezioni giovanili belghe, dall’U15 fino all’U21, e ha anche collezionato una presenza con la nazionale maggiore nel marzo 2025, in una partita di UEFA Nations League contro l’Ucraina, poi persa. In quell’occasione era stato convocato dopo la sua prima titolarità in Eredivisie con l’Ajax.

Proprio questa apparizione con i "Diavoli Rossi" complica ulteriormente la situazione: in caso di cambio di federazione, il regolamento FIFA prevede che il suo eventuale passaggio al Congo non potrebbe avvenire prima del 2028. La federazione belga segue la situazione con attenzione, consapevole di aver già perso negli ultimi anni diversi giovani talenti, ma non intende fare promesse particolari pur di convincere il giocatore, anche perché la prospettiva di stare fermo per due anni potrebbe in qualche modo trattenere il ragazzo dall'effettuare il "cambio".