Un ex Roma presidente della Federazione della RD Congo? Nonda si è candidato

Shabani Nonda torna sotto i riflettori, questa volta fuori dal campo. L’ex attaccante della Repubblica Democratica del Congo ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della FECOFA, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del calcio nel suo Paese.

Nonda, oggi 49enne, ha lasciato un segno importante nel calcio europeo, soprattutto con le maglie di Monaco e Rennes, distinguendosi come uno dei migliori finalizzatori del campionato francese. Forte di questa esperienza, l’ex nazionale - 48 presenze - punta ora a trasferire le proprie competenze a livello dirigenziale.

"Per me è un giorno speciale. Sono venuto personalmente a depositare la mia candidatura", ha dichiarato Nonda, che in carriera ha vestito anche la maglia della Roma. Nel suo intervento ha anche voluto sottolineare il momento positivo vissuto dal calcio congolese: "Colgo l’occasione per congratularmi con il Presidente della Repubblica per il suo impegno nella qualificazione alla Coppa del Mondo dopo 52 anni. Complimenti anche all’allenatore, al suo staff e ai nostri giocatori, che hanno fatto la differenza".

La sua candidatura arriva infatti in un contesto particolarmente favorevole, dopo la storica qualificazione della Repubblica Democratica del Congo al Mondiale 2026, evento che ha riacceso entusiasmo e ambizioni nel movimento calcistico nazionale. Nonda si propone così come figura di rilancio, deciso a mettere il proprio prestigio internazionale al servizio di una nuova fase di crescita per il calcio congolese.