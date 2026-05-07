La rissa con Tchouameni costerà il Clasico a Valverde: l'uruguaiano avrebbe perso i sensi

Ogni ora che passa emergono dettagli sempre più clamorosi riguardo lo scontro tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni che questa mattina ha scosso il mondo Real Madrid.

Come riferito da El Chiringuito e El Mundo, dopo che il centrocampista uruguaiano è stato colpito dal compagno di squadra, è caduto sbattendo la testa e ha perso la memoria di alcuni episodi. I compagni avrebbero trovato Valverde a terra, sanguinante e semi-cosciente. Avrebbe colpito la fronte contro un tavolo. Per questo motivo i medici gli hanno prescritto almeno una settimana di riposo da allenamenti e partite dopo il forte trauma cranico.

Per questo motivo, si legge sul sito, Valverde sarà costretto a saltare il Clasico contro il Barcellona in programma domenica sera al Camp Nou. Un assenza che complica ulteriormente i piani di Alvaro Arbeloa, alle prese con una serie di casi mediatici che stanno infuocando il clima dei Blancos negli ultimi giorni. Anche il francese salterà il Clasico, ma per motivi puramente disciplinari.