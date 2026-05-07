TMW La rissa può cambiare il futuro di Valverde e Tchouameni: i due oggi sono più lontani dal Real

Che il clima in casa Real Madrid non sia dei più tranquilli è ormai storia nota, ma quanto successo quest'oggi potrebbe avere dei clamorosi effetti nel futuro dei Blancos, spaccato in seguito alla rissa che ha coinvolto Federico Valverde e Aurelien Tchouameni.

Riavvolgiamo il nastro indietro a questa mattina. Secondo quanto raccontato dai media spagnoli il mancato saluto del centrocampista uruguaiano al compagno avrebbe reso il clima molto teso a Valdebebas, inasprito ulteriormente dai comportamenti del Pajarito durante l'allenamento. Ne sarebbe conseguito un feroce alterco negli spogliatoi, con Tchouameni che ha quel punto non ci ha visto più e ha colpito Valverde con una tale violenza da farlo cadere a terra e fargli battere la testa in un tavolo. Una botta che avrebbe stordito l'uruguaiano, che addirittura si dice sia arrivato in ospedale in uno stato semi-cosciente e con vuoti di memoria su quanto successo.

Al momento il Real Madrid si è pronunciato con un comunicato riferendo semplicemente che per entrambi ci saranno sanzioni disciplinari. Certamente né Valverde, né Tchouameni si vedranno nel Clasico di domenica sera contro il Barcellona. Ma la punizione potrebbe non essere finita qui, anzi. In Spagna si vocifera che la dirigenza madrilena sarebbe infuriata con i calciatori, tanto che non è remota l'ipotesi di una cessione di entrambi in estate. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quali conseguenze avrà questa clamorosa vicenda all’interno dello spogliatoio madridista, ma il rischio che la frattura diventi insanabile è tutt'altro che da scartare.