Ufficiale La storia tra Neuer e il Bayern continua: la leggenda e Ulreich rinnovano fino al 2027

Il Bayern Monaco blinda la propria porta. Manuel Neuer e Sven Ulreich hanno rinnovato i rispettivi contratti fino al 30 giugno 2027: i due veterani continueranno a guidare il reparto insieme al giovane Jonas Urbig, considerato il profilo destinato a raccogliere l’eredità futura della porta bavarese.

Il presidente Herbert Hainer ha celebrato soprattutto la figura di Neuer, definendolo "uno dei più grandi portieri della storia del Bayern", simbolo di due generazioni e leader capace di rappresentare il club dentro e fuori dal campo. Toni entusiastici anche da parte dell’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha ricordato come l’arrivo dell’estremo difensore tedesco sia stato "uno dei migliori trasferimenti nella storia del club". Con quasi 600 presenze e una sedicesima stagione ormai alle porte, Neuer continua a essere considerato un punto di riferimento assoluto. Dreesen ha inoltre elogiato l’affidabilità di Ulreich, parlando di una coppia "da libri di storia".

Sul progetto tecnico è intervenuto anche il direttore sportivo Max Eberl: "Abbiamo un piano chiaro per il ruolo del portiere. Neuer e Ulreich accompagneranno la crescita di Jonas Urbig, aiutandolo a diventare il futuro del Bayern". Dello stesso avviso Christoph Freund, convinto che l’esperienza dei due senatori rappresenti un patrimonio unico per il giovane talento. Neuer, soddisfatto del rinnovo, ha spiegato di sentirsi ancora motivato e competitivo: "Qui ci sono tutte le condizioni per vincere. Andare ogni giorno alla Säbener Straße mi dà ancora entusiasmo". Anche Ulreich ha ribadito il forte legame con il club: "Mi sento bene, ho ancora voglia di calcio e al Bayern mi sento a casa".