Bayern, Neuer deluso: "Avremmo dovuto essere spietati, gol arrivato troppo tardi"

Grande delusione in casa Bayern Monaco dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Al termine del pareggio per 1-1 all’Allianz Arena, il capitano Manuel Neuer ha analizzato con amarezza la prestazione dei bavaresi, sottolineando soprattutto la mancanza di concretezza sotto porta.

"Abbiamo meritato di vincere la Bundesliga e ora ci aspetta la finale di Coppa di Germania a Berlino, ma in questo momento prevale soltanto la delusione", ha dichiarato il portiere tedesco ai microfoni di DAZN. Neuer ha poi spiegato cosa, secondo lui, sia mancato alla squadra nella gara decisiva: "Il nostro gol è arrivato troppo tardi. Non abbiamo avuto il tempo per creare un’altra occasione o magari sfruttare un calcio piazzato. In certi momenti serviva l’episodio decisivo, ma non siamo riusciti a trovarlo".

Il numero uno del Bayern ha riconosciuto anche i meriti del PSG, apparso più cinico nei momenti chiave della doppia sfida: "Guardate il Paris: all’andata sono stati spietati, segnando cinque gol. È esattamente quello che sarebbe servito anche a noi stasera". Nonostante tutto, Neuer ha sottolineato come la finale fosse comunque alla portata: "Si è visto che eravamo vicini a raggiungerla, ma non siamo riusciti a completare il lavoro". Infine, il portiere tedesco ha ribadito il concetto centrale della serata: "Ci è mancato l’istinto killer in attacco. Non abbiamo creato tantissime occasioni nitide, ma quelle avute avremmo dovuto sfruttarle meglio".