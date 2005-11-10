Ufficiale Lens, ecco l'erede di Sage: Toppmoller nuovo allenatore, l'annuncio in formato videogame

Ufficializzato nella giornata di ieri il passaggio di Pierre Sage al Crystal Palace, è il turno del Lens di comunicare il prossimo tecnico in panchina. I Sangs et Ors dunque hanno scelto l'erede dell'allenatore francese capace di competere con il PSG in Ligue 1 fino alla fine della stagione, dopo aver vinto per la prima volta nella storia del club la Coppa di Francia.

Adesso è il momento di guardare al presente e all'immediato futuro. Il club artesiano ha annunciato questa mattina la nomina di Dino Toppmoller. L'allenatore tedesco (45 anni) era svincolato dallo scorso gennaio dopo l'addio all'Eintracht Francoforte, e in passato è stato anche vice-allenatore al Bayern Monaco e al Lipsia. Si tratta della prima esperienza da allenatore nel massimo campionato francese per il tecnico originario di Wadern.

La nota di colore arriva dall'annuncio ufficiale operato dal Lens, in formato videogame d'epoca, per raccontare il percorso in carriera di Toppmoller che lo ha portato oggi a firmare con il club Artesiens. Il video per ufficializzare il nuovo coach tedesco è stato diramato sui vari social dei Sang et Ors.