Leo Messi immortale: doppietta da urlo con l'Inter Miami, ora ha 936 gol in carriera

Lionel Messi non is ferma mai. Il fuoriclasse argentino ha spruzzato altra magia sui campi di MLS questa notte, segnando due gol da mandare in visibilio i tifosi dell'Inter Miami nella ripresa del match contro l'Atlanta United per 3-1. Doppietta in 4 minuti, così la Pulce ha regalato la vittoria alla sua squadra e riportato il suo bottino personale in vetta a 25 reti.

Cos'è successo

Al 56° minuto Messi si è accentrato dalla fascia destra e ha scambiato il pallone con Berterame al limite dell'area di rigore, prima di superare con una serpentina un malcapitato difensore di Atlanta, rimasto da solo in uno contro uno, per concludere a rete con un rasoterra vincente. Al 60° minuto, su assist di Luis Suarez in contropiede, l'ex Barcellona ha incantato di nuovo e lasciato sul posto un difensore avversario in dribbling, prima di purgare Hoyos tra i pali con il mancino.

MESSI. This is what he does. 🐐 https://t.co/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Occhio al record

La doppietta di questa notte ha portato Messi a quota 936 gol in carriera e il suo allenatore non ha dubbi sul fatto che possa raggiungere il traguardo dei 1.000 gol. "Sì, credo che raggiungerà i 1.000 gol", ha detto Kily Gonzalez. "Ho fede in questo. So che lo farà, perché ama le sfide, si pone degli obiettivi e, dato che ha già conquistato tutto il resto, questa non farà eccezione". La Pulce ha segnato 4 gol in 3 partite da quando ha dato l'addio alla nazionale argentina in un'amichevole contro il Benin all'inizio di questo mese.