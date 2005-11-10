L'Inter Miami ha perso 3-0 in casa contro il Columbus Crew nella prima gara della serie al meglio delle tre partite dei playoff della Major League Soccer. In virtù di questo risultato, la formazione allenata da Kily González sarà ora obbligata a vincere la prossima sfida in trasferta per evitare l'eliminazione e forzare la disputa della terza partita.

Messi premiato con la Scarpa d'Oro

Prima del fischio d'inizio Lionel Messi ha ricevuto la Scarpa d'Oro come miglior marcatore della stagione regolare per il secondo anno consecutivo, grazie alle 26 reti messe a segno nella prima fase del torneo. Nel corso della gara l'attaccante argentino ha avuto due occasioni per riaprire l'incontro, ma in entrambe le circostanze le sue conclusioni, un tiro ravvicinato e un calcio di punizione diretto all'incrocio, sono state respinte dal portiere avversario Patrick Schulte.

Tensione fra Messi e Tapia

La partita si è indirizzata a favore degli ospiti già sul finire del primo tempo: il Columbus Crew è passato in vantaggio con una rete del cileno Gonzalo Tapia e l'Inter Miami è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Gonzalo Luján. Nel corso del match si è verificato anche un episodio di tensione tra lo stesso Tapia e Messi: dopo un contrasto nei pressi della linea laterale, l'attaccante cileno si è frapposto per rallentare la ripresa del gioco e il capitano dell'Inter Miami ha lanciato il pallone con le mani colpendolo al volto. In seguito alle proteste in campo, l'arbitro Allen Chapman ha ammonito entrambi i giocatori.