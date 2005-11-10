Ufficiale Il Lilla e Nabil Bentaleb avanti insieme: l'algerino rinnova il contratto fino al 2028

Il Lilla punta ancora su Nabil Bentaleb. Nella serata di ieri il club francese ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista algerino, che resterà a Lille fino al giugno 2028.

"Figlio di Lille e del LOSC, cresciuto nel nostro settore giovanile e tornato nel 2023, Nabil Bentaleb prolunga oggi il suo impegno con i Dogues. Il centrocampista della nazionale algerina, 31 anni, reduce dalla partecipazione al Mondiale 2026, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2028", si legge nel comunicato diffuso dalla società.

Grande soddisfazione anche nelle parole del diretto interessato, che ha spiegato le ragioni della sua scelta di proseguire l'avventura con il LOSC: "Sono davvero felice di continuare il mio percorso qui. Per me era fondamentale restare: io, il club e il presidente condividiamo gli stessi obiettivi e abbiamo tutti la volontà di raggiungere risultati importanti. Restare a Lille è stata una scelta naturale: questa società mi ha dato la possibilità di continuare a giocare a calcio e ne sono profondamente orgoglioso. Non vedo l'ora di ritrovare i compagni, iniziare a lavorare con il nuovo staff tecnico e tornare in campo. Ho una grandissima voglia di ricominciare".