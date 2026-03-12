L'Aston Villa vince a Lilla, Bentaleb ci spera ancora: "Possiamo fare come con la Stella Rossa"

Il Lilla avrà bisogno di un'impresa in Inghilterra. Sconfitto 1-0 in casa dall’Aston Villa nell’andata degli ottavi di Europa League, il club francese è ora chiamato a ribaltare il risultato tra una settimana a Villa Park. Una partita complicata per i "Dogues", apparsi ancora una volta poco incisivi in attacco, un problema che li accompagna ormai da diversi mesi. Oltre alla difficoltà nel creare occasioni, i francesi hanno pagato anche qualche errore individuale di troppo, in particolare quello del portiere Berke Özer, sorpreso dal pallonetto di testa di Ollie Watkins, autore del gol decisivo al 61’.

Nonostante la sconfitta, Nabil Bentaleb prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Siamo delusi, perché meritavamo almeno il pareggio. La nostra prestazione è stata buona, ma abbiamo preso un gol un po’ fortunoso", ha spiegato il centrocampista al termine della gara. "Al ritorno dovremo segnare e soprattutto essere più solidi difensivamente. Dovremo fare di più in entrambe le fasi".

Bentaleb ha ricordato anche il precedente turno europeo come esempio di possibile rimonta: "Sarà una bella partita perché siamo ancora vivi. Perdere 2-0 o 3-0 sarebbe stato molto più complicato. Lo abbiamo già visto contro la Stella Rossa: avevamo perso in casa 1-0 con una partita disastrosa e poi siamo andati a qualificarci lì vincendo 2-0".