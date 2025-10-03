Il Lilla espugna l’Olimpico, Bentaleb esalta la squadra: "Abbiamo lottato l'uno per l'altro"

Grande soddisfazione per Nabil Bentaleb e il Lilla dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all’Olimpico, nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il centrocampista algerino ha lodato la prestazione della squadra, sottolineando lo spirito di gruppo e la determinazione mostrata sul campo: "Sapevamo che ci sarebbe voluta una grande prestazione per ottenere un risultato qui, che avremmo dovuto lottare l’uno per l’altro, e questo è esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo visto di cosa è fatta la nostra squadra. Siamo partiti molto bene e siamo felici di portarci a casa tutti e tre i punti. Possiamo essere davvero orgogliosi di noi stessi".

Bentaleb ha anche commentato il momento dei tre rigori parati dal portiere turco Berke Özer, decisivo nel mantenere il vantaggio: "I rigori? Sembravano infiniti. Berke ha fatto tre grandi parate: gli dobbiamo molto per questo. Ora ci aspetta una partita importante questo weekend contro il Paris. Sapevamo di avere delle gare difficili davanti, ma prima di tornare al lavoro domani ci godremo questa vittoria".

La vittoria del Lilla all’Olimpico rappresenta un segnale importante in chiave qualificazione. La squadra francese ha mostrato compattezza difensiva, concentrazione e capacità di sfruttare le occasioni. Il ruolo di Özer è stato fondamentale, mentre i centrocampisti come Bentaleb hanno garantito equilibrio e intensità nel cuore del gioco.