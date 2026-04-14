Lione in vendita a breve: Ares e la presidente Michele Kang in pole position

Nuovi scossoni in arrivo per Eagle Football Group. Dopo l'uscita di scena di John Textor e la nomina di Michele Kang alla presidenza dell'Olympique Lione, la holding inglese ha annunciato la creazione di un comitato indipendente ad hoc. Composto da Gilbert Saada, Nathalie Dechy e Victoria Wescott, questo organismo avrà il compito di monitorare il processo di amministrazione e nominare un esperto indipendente per valutare eventuali offerte pubbliche per la vendita del club di Ligue 1. Con massima trasparenza per azionisti e dipendenti in vista di un imminente cambio di proprietà.

In parole povere, l'Olympique Lione è in vendita. E ha già attirato l'interesse di un consorzio formato dal fondo Ares Capital e un affiliato della stessa Michele Kang. Il nuovo comitato vigilerà per evitare conflitti di interesse, mentre restano aperti i contatti con altre terze parti incuriosite. Il futuro del club, con Paulo Fonseca come allenatore, sembra dunque orientato verso una nuova proprietà. A fine marzo, la società britannica Cork Gully aveva assunto il controllo di Eagle Football Holdings Bidco Limited, che detiene l'85% del capitale dell'OL, al fine di evitarne il fallimento. John Textor, l'ex presidente del club, era stato così definitivamente messo fuori gioco.

Il comunicato

"Il Consiglio di Amministrazione di Eagle Football Group ("EFG" o "la Società") si è riunito ieri dopo la chiusura delle borse e ha preso atto di alcuni sviluppi riguardanti la procedura di amministrazione dell'azionista di maggioranza della Società, la società di diritto inglese Eagle Football Holdings Bidco Limited ("Eagle Bidco"). È stato osservato che, in conformità con le raccomandazioni dell'Autorità dei mercati finanziari (AMF) e nelle condizioni ivi previste, in particolare la dimostrazione di un serio interesse, la Società può essere portata a condividere informazioni riservate con terzi interessati all'acquisizione dei titoli EFG detenuti da Eagle Bidco.

Ogni comunicazione di informazioni riservate deve inoltre avvenire sotto la protezione di un impegno di riservatezza. A tal titolo, la Società è stata firmataria di impegni di riservatezza con (i) Eagle Bidco, ai fini dell'organizzazione del processo di amministrazione di Eagle Bidco e della ricerca di un eventuale acquirente degli asset di Eagle Bidco, inclusi i titoli EFG e (ii) un consorzio costituito dai fondi Ares Capital e da un affiliato di Michele Kang, la Presidente e Amministratrice Delegata (CEO) della Società. La Società potrebbe, se del caso, concludere accordi di riservatezza simili con altri terzi interessati nelle prossime settimane.

Inoltre, preso atto del fatto che la procedura di amministrazione di Eagle Bidco potrebbe risultare in un cambiamento di controllo della Società seguito da un'offerta pubblica obbligatoria sui suoi titoli, e considerati i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere se la CEO venisse coinvolta in questa operazione, il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità con le migliori pratiche di mercato, ha istituito un Comitato ad hoc composto da tre amministratori indipendenti: Gilbert Saada (Presidente), Nathalie Dechy e Victoria Wescott. Questo Comitato sarà incaricato di seguire il processo di amministrazione per conto della Società e, a tempo debito se necessario, di proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un esperto indipendente, seguire i lavori di suddetto esperto ed emettere una raccomandazione al Consiglio di Amministrazione sull'interesse di un'eventuale offerta pubblica per la Società, i suoi azionisti e i suoi dipendenti".