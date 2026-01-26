"Porto a casa il pallone. È solo l'inizio": Lione, Endrick uragano. Prima tripletta in carriera

La scelta di Lione ha ripagato Endrick. Il talentuoso brasiliano di 19 anni ha lasciato il Real Madrid - causa scarso minutaggio - per un prestito di sei mesi alla corte di Paulo Fonseca, che ha pressato fortemente il club madrileno per coniare l'affare. Fin dal debutto ha lasciato lo zampino con i gones e ieri, nel 5-2 inferto al Metz in Ligue 1, ha firmato pure la sua prima tripletta in carriera e in Europa, nonché nel campionato francese.

L'attaccante brasiliano classe 2006 vanta ora 4 gol e un assist in appena 3 partite con la maglia dell'OL. "È stata la prima tripletta della mia vita, sono davvero felicissimo", ha dichiarato Endrick dopo il match. "È stata una partita incredibile. Porterò a casa il pallone della sfida. È un giorno fantastico per la mia vita. Penso che giocare in questo campionato sia davvero stimolante. È un torneo forte e fisico, con molta intensità. Mi piace". Di questo passo la chiamata in Nazionale e per il Mondiale del CT Carlo Ancelotti si avvicina.

"Non è stato un errore venire a Lione. La vita è così. La mia vita è sempre stata difficile, non è mai stato facile. Resto forte grazie all'energia che ricevo dalle persone che mi circondano. Questo è solo l'inizio", ha garantito il gioiello cresciuto nelle giovanili del Palmeiras. "Mi hanno sempre detto che il Lione è una grande squadra e che avrei dovuto giocare qui. La verità è che il club è, effettivamente, ottimo. Lione è un posto fantastico, sono fortunato e mi sento davvero bene qui", ha aggiunto.

"Questa tripletta è fondamentale per me, aiuta la squadra a vincere e sono molto soddisfatto. Posso dare il mio contributo e mi sento parte integrante del gruppo", ha sottolineato Endrick, a differenza di quanto invece avrebbe potuto fare al Real Madrid. "È come se Dio mi avesse indicato che questo era il posto giusto per la mia carriera. Ogni giorno, ogni momento... non avrei mai potuto immaginarlo, e ora è realtà". Concludendo così: "C'è una grande intesa con i compagni, con i tifosi e anche con lo staff. Continueremo a lavorare ancora più duramente e siamo già concentrati sulla prossima partita". Al momento il Lione è al quarto posto in Ligue 1, a 9 punti dal PSG capolista.