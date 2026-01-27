TMW La Fiorentina valuta Mangala se Nicolussi va al Parma, il belga è in uscita dall'OL

Possibile cambio a centrocampo in casa Fiorentina a sei giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Dopo la trattativa naufragata col Cagliari, club che aveva messo sul piatto 500mila euro per il prestito e fissato a 4.5 milioni il diritto di riscatto, il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia è finito nel mirino del Parma. Come vi abbiamo riportato ieri, contatti in corso tra la società emiliana e il Venezia (club proprietario del cartellino) per il trasferimento del calciatore di Aosta che la Fiorentina è pronta a liberare dal prestito dato che il giocatore in questi 2026 ha trovato pochissimo spazio: è reduce da tre panchine consecutive, è entrato solo nel finale contro Cremonese e Lazio.

Al momento Parma e Venezia non hanno ancora trovato la quadra, stanno discutendo della cifre e della formula di un trasferimento in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ma è chiaro che in caso di accordo a quel punto la Fiorentina tornerà sul mercato per mettere a disposizione di mister Paolo Vanoli un altro centrocampista con spiccate doti difensive. Uno dei nomi caldi che la società viola sta prendendo in considerazione è quello del belga Orel Mangala, classe '98 nato a Bruxelles che in passato è stato trattato anche da Napoli e Juventus.

Attualmente in forza all'Olympique Lione, club che nell'estate 2024 spese circa 25 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dal Nottingham Forest, Mangala in questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo a causa di un brutto infortunio che l'ha messo fuorigioco praticamente per tutto il 2025. Il calciatore belga è tornato pienamente a disposizione solo nei primi giorni di questo anno solare, ma oggi non rientra nei piani di mister Fonseca e per questo motivo può lasciare il club di Ligue 1 a condizioni vantaggiose. La Fiorentina lo sta valutando, ma il tutto è subordinato all'uscita di Nicolussi Caviglia.