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Mainz, la salvezza regala il primo colpo: scatta l'opzione per riscattare Sheraldo Becker
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Sheraldo Becker non tornerà all'Osasuna. Dopo aver conquistato la salvezza in Bundesliga, il Mainz 05 è stato infatti costretto a esercitare l'opzione di acquisto del giocatore, arrivato in Germania lo scorso gennaio con la formula del prestito. Il trentunenne esterno offensivo surinamese ha segnato due gol e fornito tre assist in 12 presenze ufficiali con la maglia dei Nullfünfer in questa seconda parte di stagione.
Classe 1995, Sheraldo Becker ha una valutazione attuale pari 1,5 milioni di euro secondo Transfermarkt.
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