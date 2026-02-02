Ufficiale
Dopo un anno e mezzo in Spagna, Sheraldo Becker torna in Germania
Sheraldo Becker fa ritorno in Bundesliga. Dopo le esperienze alla Real Sociedad e all'Osasuna nell'ultimo anno e mezzo, l'attaccante surinamese firma per il Mainz. Trasferimento in prestito per il giocatore, 30 anni. In carriera Becker si è fatto apprezzare soprattutto per le sue prestazioni all'Union Berlino, dove è stato protagonista dell'escalation della squadra che è arrivata a giocare la Champions League.
