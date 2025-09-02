Ufficiale L'Osasuna si regala Sheraldo Becker: l'attaccante olandese lascia la Real Sociedad

L'Osasuna ha raggiunto un accordo con la Real Sociedad per il trasferimento dell’attaccante Sheraldo Becker. Il club navarrese verserà alla squadra basca soltanto eventuali bonus legati a obiettivi sportivi. Il giocatore ha firmato un contratto biennale, con opzione per una terza stagione, e una clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro. La sua presentazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

Sheraldo Becker, nato ad Amsterdam il 9 febbraio 1995, è un attaccante versatile, capace di giocare in tutte le posizioni offensive, con la velocità come principale punto di forza. Arriva all'Osasuna dopo una stagione e mezza alla Real Sociedad, dove ha totalizzato 54 presenze tra tutte le competizioni: 37 in Liga, 6 in Coppa del Rey, 10 in Europa League e 1 in Champions League. Prima di approdare in Spagna, Becker si era messo in mostra con l’Union Berlino, collezionando 127 partite e 21 gol e distinguendosi per la sua capacità offensiva Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, uno dei più prolifici d’Europa, ha esordito da professionista in prestito al PEC Zwolle e poi all’ADO Den Haag, prima di trasferirsi in Germania.

Sul piano internazionale Becker ha vestito le maglie delle nazionali giovanili olandesi e dell’Under-23 di Suriname, paese delle sue origini. L’arrivo del giocatore rappresenta un rinforzo significativo per l’attacco dell’Osasuna, con la prospettiva di aggiungere velocità, imprevedibilità e capacità realizzativa al reparto offensivo.