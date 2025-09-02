Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

L'Osasuna si regala Sheraldo Becker: l'attaccante olandese lascia la Real Sociedad

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:42
di Michele Pavese

L'Osasuna ha raggiunto un accordo con la Real Sociedad per il trasferimento dell’attaccante Sheraldo Becker. Il club navarrese verserà alla squadra basca soltanto eventuali bonus legati a obiettivi sportivi. Il giocatore ha firmato un contratto biennale, con opzione per una terza stagione, e una clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro. La sua presentazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

Sheraldo Becker, nato ad Amsterdam il 9 febbraio 1995, è un attaccante versatile, capace di giocare in tutte le posizioni offensive, con la velocità come principale punto di forza. Arriva all'Osasuna dopo una stagione e mezza alla Real Sociedad, dove ha totalizzato 54 presenze tra tutte le competizioni: 37 in Liga, 6 in Coppa del Rey, 10 in Europa League e 1 in Champions League. Prima di approdare in Spagna, Becker si era messo in mostra con l’Union Berlino, collezionando 127 partite e 21 gol e distinguendosi per la sua capacità offensiva Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, uno dei più prolifici d’Europa, ha esordito da professionista in prestito al PEC Zwolle e poi all’ADO Den Haag, prima di trasferirsi in Germania.

Sul piano internazionale Becker ha vestito le maglie delle nazionali giovanili olandesi e dell’Under-23 di Suriname, paese delle sue origini. L’arrivo del giocatore rappresenta un rinforzo significativo per l’attacco dell’Osasuna, con la prospettiva di aggiungere velocità, imprevedibilità e capacità realizzativa al reparto offensivo.

