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Costa d'Avorio, ecco il tanto atteso ritorno di Renard: l'annuncio della Federazione

Costa d'Avorio, ecco il tanto atteso ritorno di Renard: l'annuncio della Federazione TUTTOmercatoWEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 17:26Calcio estero

Il grande ritorno era nell'aria. Oggi è arrivata l'ufficialità. Hervé Renard torna a sedersi sulla panchina della Costa d'Avorio. A darne l'annuncio è stata la stessa federazione calcistica ivoriana che ha pubblicato un comunicato sui propri canali social. "Il signor Hervé Renard, campione africano con la Costa d'Avorio nel 2015, torna a guidare gli Elefanti con la missione di preparare la nazionale e partecipare alle prossime competizioni internazionali".

"Il signor Hervé Renard è atteso ad Abidjan nei prossimi giorni per assumere ufficialmente il suo incarico - prosegue la nota -. Sarà presentato ai media e al pubblico sportivo in una conferenza stampa; la data, l'ora e il luogo saranno annunciati in seguito".

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