Ufficiale Costa d'Avorio, ecco il tanto atteso ritorno di Renard: l'annuncio della Federazione

Il grande ritorno era nell'aria. Oggi è arrivata l'ufficialità. Hervé Renard torna a sedersi sulla panchina della Costa d'Avorio. A darne l'annuncio è stata la stessa federazione calcistica ivoriana che ha pubblicato un comunicato sui propri canali social. "Il signor Hervé Renard, campione africano con la Costa d'Avorio nel 2015, torna a guidare gli Elefanti con la missione di preparare la nazionale e partecipare alle prossime competizioni internazionali".

"Il signor Hervé Renard è atteso ad Abidjan nei prossimi giorni per assumere ufficialmente il suo incarico - prosegue la nota -. Sarà presentato ai media e al pubblico sportivo in una conferenza stampa; la data, l'ora e il luogo saranno annunciati in seguito".