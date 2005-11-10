Ufficiale Man' United, acquistato un giovane di prospettiva: per la porta c'è il 19enne Margetson

Il giovane portiere 19enne firma con i Red Devils per le prossime stagioni. Un prospetto importante per il futuro della società

Nuovo rinforzo per il Manchester United. I Red Devils hanno infatti annunciato l'ingaggio del portiere 19enne Kit Margetson dallo Swansea. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club:

"Il Manchester United ha raggiunto un accordo per l'ingaggio del promettente giovane portiere Kit Margetson, in attesa della registrazione. Il diciannovenne ha militato fino a poco tempo fa nello Swansea City, club in cui ha giocato fin dalle giovanili Under 15. La scorsa stagione ha fatto il suo debutto tra i professionisti in prestito al Connah's Quay Nomads, mantenendo la porta inviolata in 10 partite su 34 presenze e contribuendo alla qualificazione della squadra gallese alle competizioni europee.

Margetson ha anche vestito la maglia delle nazionali giovanili gallesi e ha debuttato con l'Under 21 contro la Bielorussia a marzo. Tutti al Manchester United danno il benvenuto a Kit e gli augurano buona fortuna per il futuro".