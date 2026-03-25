Mbappé? No, grazie. Fabinho: "Benzema il 9 francese più forte. Neymar è il migliore"

In vista dell’amichevole contro la Francia, in programma giovedì sera a Boston, Fabinho ha espresso un’opinione destinata a far discutere: per lui, Karim Benzema è il miglior centravanti francese ancora in attività.

Tornato recentemente in nazionale dopo tre anni di assenza, il centrocampista dell’Al-Ittihad ha raccontato di essere stato sorpreso dalla convocazione ricevuta da Carlo Ancelotti. Ora fa parte del gruppo della Seleção che punta ad arrivare pronta all’appuntamento mondiale. Nel frattempo, Benzema - oggi in forza all’Al-Hilal - è fuori dal giro della nazionale francese dal 2022 e non rientra nei piani del CT Didier Deschamps. Una scelta che Fabinho non condivide: "Certo che ha ancora il livello. Per me è ancora il miglior numero 9 francese", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Non so nemmeno se sia un vero nove, ma Karim è fortissimo, fa la differenza. Può segnare, può creare gioco… è Karim".

Fabinho ha anche sottolineato quanto visto da vicino in Arabia Saudita: "In allenamento vedevo ancora la sua qualità sotto porta. È impressionante. Ci sono partite più dure per il caldo, ma sembra non cambiare nulla per lui: corre, lavora ed è sempre decisivo". Uno sguardo infine al Brasile e agli obiettivi: "Per noi è strano restare così tanto senza vincere. Non importa se siamo favoriti o no, sappiamo di poter fare qualcosa di speciale".

E su Neymar: "Per me è ancora il brasiliano più talentuoso. Può decidere una partita in qualsiasi momento. Se sta bene fisicamente, è il migliore".