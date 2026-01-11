Vinicius in Arabia? Fabinho propone: "Non so se voglia venire, ma lo accoglierei all'Al Ittihad"

Come tanti altri volti noti del campionato europeo, anche Fabinho si è fatto attirare dall'Arabia Saudita e ha provato l'avventura all'Al Ittihad di Benzema. Il centrocampista brasiliano veste la maglia giallonera ormai dal 2023: "Beh, mi trovo bene", ha spiegato l'ex Liverpool. "Questa è già la mia terza stagione qui. I primi due anni sono stati diversi l’uno dall’altro. La scorsa stagione è stata molto positiva perché abbiamo vinto campionato e coppa. Quest’anno è iniziato in modo più difficile, con il cambio di allenatore, ma ora abbiamo una dinamica migliore con Sergio Conceiçao".

A 18 anni però Fabinho mise piede a Valdebebas, al centro sportivo del Real Madrid, per iniziare la sua notevole carriera. E nell'intervista concessa a MARCA si è soffermato sulla situazione di stallo tra Vinicius e il club spagnolo, viste le numerosi voci e indiscrezioni a proposito di un possibile addio a fine stagione, in assenza di rinnovo: "Sta facendo molto bene nel Real Madrid. Ha già vinto due Champions League, è uno dei migliori giocatori della squadra di Xabi Alonso. Una o due stagioni fa avrebbe meritato di vincere il Pallone d’Oro. Non so se il Madrid voglia perdere un giocatore così forte. Gli auguro il meglio ovunque vada. Ha ancora tantissimo da dare al Real Madrid".

Suo connazionale, Fabinho ha risposto poi ai rumor su un possibile arrivo in Arabia del 7 del Madrid: "Non so se voglia già venire in Arabia Saudita (ride, ndr). Se venisse a Gedda (all'Al Ittihad, ndr) e io fossi ancora qui, lo accoglierei molto bene. Vini ha tantissimo talento ed è fortissimo. Un giocatore come lui, che ha già dimostrato di poter essere il migliore al mondo… quando arrivi a quel livello, se in una partita non rendi al massimo vieni criticato. È normale", fa riflettere l'ex Liverpool. "Il Madrid è un club molto esigente, ma credo che a tutti i grandi giocatori piaccia questa pressione. Finirà per essere decisivo nelle partite importanti".