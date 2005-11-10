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Ufficiale

L'ex meteora della Juventus Blanchard è il nuovo direttore sportivo del Troyes

L'ex meteora della Juventus Blanchard è il nuovo direttore sportivo del Troyes
© foto di www.estac.fr/
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:56Calcio estero

Il Troyes, club appartenente al City Football Group, appena promosso in Ligue1 ha annunciato il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Si tratta dell'ex centrocampista della Juventus, dove è stato una vera e propria meteora a fine anni '90 (appena 12 presenze), Jocelyn Blanchard.

Il comunicato del club francese

ESTAC è lieta di annunciare la nomina di Jocelyn Blanchard a direttrice sportiva. Grazie alla sua vasta esperienza nel calcio professionistico, maturata sia sul campo che nei vari ruoli dirigenziali ricoperti in club francesi ed europei, Jocelyn Blanchard entra a far parte dell'ESTAC per supportare lo sviluppo sportivo della società.

Ex centrocampista professionista per quasi vent'anni, ha giocato ai massimi livelli con FC Metz, Juventus, RC Lens e Austria Vienna. Dopo la carriera da giocatore, ha messo a frutto la sua esperienza in ruoli dirigenziali, ricoprendo la carica di direttore sportivo del RC Lens, prima di proseguire la carriera con RFC Seraing (Belgio) e poi con USL Dunkerque.

Rinomato per la sua conoscenza del calcio di alto livello, la sua competenza nel reclutamento e il suo impegno nella realizzazione di progetti sostenibili, Jocelyn Blanchard avrà il compito di guidare l'ESTAC nelle sue ambizioni sportive, puntando sul lavoro di squadra e ponendo una forte enfasi sullo sviluppo dei giovani, vero pilastro del progetto del club. Tornato in Ligue 1 McDonald's, il club potrà inoltre attingere alla sua esperienza per affrontare le sfide future e affermarsi stabilmente ai massimi livelli.

Lavorerà a stretto contatto con tutte le componenti del club al fine di costruire un progetto collettivo, umano e ambizioso, capace di far crescere la squadra rafforzando al contempo il legame con il territorio e i tifosi.

L'intero club dà il benvenuto a Jocelyn e gli augura il meglio per il suo nuovo ruolo in ESTAC.

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