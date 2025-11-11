Blanchard chiaro: "Spalletti ha un curriculum vincente. David? Per fare gol deve giocare"

"Sostituendo Tudor con Spalletti, il messaggio è chiaro: l'anno non è finito a ottobre". Parola di Jocelyn Blanchard, ex centrocampista bianconero intervistato da TuttoJuve. Gli eccessivi passaggi a vuoto in stagione sotto la guida del tecnico croato hanno portato il club piemontese ad un'inversione di marcia e a un cambio di panchina. Ma Tudor non è stato l'unico colpevole: "I risultati sono sempre e principalmente responsabilità dei giocatori. Sono loro a scendere in campo in partita e in allenamento", evidenzia il 53enne francese.

Proponendo il rovescio della medaglia: "Ma spetta anche all'allenatore trovare i punti di forza necessari per schierare la squadra migliore in campo. Deve dare loro fiducia, supportarli e aiutarli a migliorare ogni giorno. Non ci sono giocatori scarsi alla Juve, ci sono quelli che non sempre riescono a dimostrare in campo il loro pieno potenziale. Questo impedisce alla squadra di esprimersi appieno e di ottenere vittorie", riflette Blanchard.

A proposito della scelta di Spalletti come successore di Tudor: "Ha l'esperienza, bravura e un curriculum già vincente che è importante per i giocatori. Ma il compito non sarà molto facile. Il campionato italiano si è indebolito, proprio come la Nazionale. I paragoni con il passato ormai non hanno più senso". Una chiosa, infine, su Jonathan David e il periodo complicato in bianconero, a secco di gol: "Ha fatto molto bene con il Lille. È un giocatore generoso in termini di corsa e lavoro difensivo", ricorda Blanchard. "In Italia, si aspettano che segni più gol, ma per farlo deve giocare con regolarità. C'è più concorrenza lì che al Lille, quindi potrebbe essere ancora difficile per lui. Ha il potenziale per dare un contributo maggiore alla squadra, mi aspetto che l'allenatore riuscirà a rilanciare e a tirare fuori il meglio da lui".