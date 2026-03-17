Blanchard: "Spalletti merita la Juventus, Vlahovic può essere utile. Date tempo a David"

Jocelyn Blanchard, ex centrocampista della Juventus, ha giocato 12 partite con la maglia bianconera e continua a seguire ancora oggi le vicende che riguardano la Vecchia Signora. Intervistato da TuttoJuve.com, ha parlato così di Jonathan David: "È la sua prima stagione in Italia; dobbiamo essere pazienti. Fare bene con il Lille in Francia è più facile che fare bene con la Juventus. La competizione e le aspettative sono più alte in Italia. Dategli tempo".

Si può cedere Thuram?

"Certo che no, è un nazionale francese che giocherà la prossima Coppa del Mondo. Anche con un'offerta importante da 60 milioni di euro, la Juventus non troverebbe un giocatore del suo calibro da nessun'altra parte".

Rinnoverebbe il contratto a Vlahovic?

"Nonostante un'annata difficile, caratterizzata dall'infortunio, Vlahovic rimane un buon giocatore e può ancora essere utile alla squadra in futuro".

Spalletti merita la riconferma?

"Il ragionamento, per me, è un po' differente. Oggi è difficile trovare un buon allenatore, per me Spalletti lo è e merita di avere la continuità giusta per costruire la squadra del futuro. Però i risultati hanno sempre una propria rilevanza, è inaccettabile ad esempio che la Juventus venga eliminata in malo modo dall'Atalanta e subisca 5 gol a Istanbul col Galatasaray. Ma c'è da dire che questa squadra non ha più la grandezza di un tempo".

Arriverà quarta la Juventus?

"Sì, perché il calendario della Juventus mi sembra un po' più semplice di quello delle rivali. Ci sarà una sola trasferta difficile, a San Siro col Milan, poi verranno affrontate tutte squadre che attualmente sono al di sotto in classifica".