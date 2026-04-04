Nico Gonzalez rovinoso: fallo su Yamal, rosso diretto. Lascia l'Atletico Madrid in 10 per 45'

Koke e l'Atletico Madrid lasciano il campo del Metropolitano al termine dei primi 45 minuti del super match contro il Barcellona sull'1-1, ma con un uomo in meno. Ha aperto le danze Giuliano Simeone al 39', poi Marcus Rashford a riportare la parità (42'), tuttavia un episodio peserà sulle gambe dei colchoneros per il resto della partita ed è appunto l'espulsione di Nico González.

L'argentino, in prestito dalla Juventus e schierato da terzino sinistro per contenere Lamine Yamal, ha combinato una frittata. Già al minuto 22 aveva commesso una sciocchezza per aver toccato la palla con le mani e ricevuto un cartellino giallo; dopodiché pochi istanti prima del termine del primo tempo è franato addosso a Yamal per impedire un'azione pericolosa a ridosso dell'area di rigore.

L'arbitro prima ha estratto la seconda ammonizione ed espulsione, ma in seguito a revisione al monitor e su richiamo del VAR il direttore di gara ha optato per il rosso diretto. Nico González aspettava a bordo campo con la speranza che l'azione del Barcellona fosse in fuorigioco, nulla da fare: risata amara alla decisione dell'arbitro e abbandono del campo, al rientro diretto nei tunnel. Consapevole di averla combinata grossa.