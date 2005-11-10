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Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz tornano alla base: la strategia del club

Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz tornano alla base: la strategia del clubTUTTO mercato WEB
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Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 12:23Serie A

Estate calda in casa Juventus da più punti di vista, tra cui quello della gestione dei "cavalli di ritorno". In estate torneranno a Torino - tra gli altri - anche Nico Gonzalez e Douglas Luiz: il primo è rifiorito con la maglia dell'Atletico Madrid guadagnandosi la chiamata di Scaloni per i Mondiali, mentre il secondo non ha convinto Ancelotti per via di un'annata con più ombre che luci vissuta tra Nottingham Forest e Aston Villa. Il futuro dei due potrebbe seguire vie diverse

Nico e l'Atletico: il matrimonio può continuare
Visto l'ottimo rendimento nell'annata appena terminata, l'Atletico vorrebbe confermare Nico Gonzalez. L'intenzione dei Colchoneros, però, è di non esercitare l’opzione per il riscatto fissata a 32 milioni perché a Madrid è ferma la convinzione di poter strappare un prezzo migliore. L'obiettivo è di restare sui 20 milioni, l'accordo si può trovare a metà strada attorno ai 25.

Douglas Luiz: non è esclusa la conferma
L'Aston Villa ha già deciso che non riscatterà il centrocampista brasiliano, per il quale avrebbe dovuto versare 25 milioni nella casse juventine. Douglas Luiz, dunque, farà ritorno alla Continassa: l'idea della Juve è di trovargli una nuova sistemazione per fare cassa e reinvestire tali risorse in giocatori graditi a Spalletti. Tuttavia, nel caso in cui tale opzione dovesse naufragare, il tecnico proverà a trovargli uno spazio nel suo scacchiere.

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