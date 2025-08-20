Ufficiale Nobel Mendy si trasferisce al Rayo Vallecano: accordo di prestito con diritto di riscatto

Il Rayo Vallecano ha ufficializzato l’arrivo di Nobel Mendy, difensore centrale senegalese di proprietà del Real Betis Siviglia. Le due società hanno raggiunto un accordo per il prestito annuale con opzione di acquisto, una formula che consentirà al club madrileno di valutarne l’inserimento e, in caso di rendimento positivo, trattenerlo anche oltre questa stagione.

Mendy, cresciuto nel settore giovanile del París FC, era approdato al Betis nell’estate del 2023. Dopo un primo anno di adattamento, la scorsa stagione ha vissuto il salto nel calcio spagnolo, collezionando sei presenze con la prima squadra e tredici con il Betis Deportivo, il secondo club verdiblanco. Difensore fisico, dotato di buona capacità di lettura e forte nel gioco aereo, il 21enne rappresenta un rinforzo importante per la retroguardia del Rayo, chiamato a blindare la difesa dopo un campionato positivo. L’obiettivo, per la squadra madrilena, è conquistare una salvezza tranquilla nella nuova Liga.

Il Betis, dal canto suo, ha voluto salutare il giocatore augurandogli "le migliori fortune in questa nuova esperienza", ribadendo la fiducia nelle sue qualità e lasciando intendere che il trasferimento potrebbe diventare definitivo qualora il difensore convinca con la maglia biancorossa. Per Mendy si tratta dunque di una tappa cruciale nel percorso di crescita: al Rayo troverà maggiore spazio e responsabilità, con la possibilità di imporsi stabilmente nella Liga e di lanciare ulteriormente la propria carriera.