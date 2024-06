Ufficiale Il Betis scommette sul futuro, esercitato il diritto di riscatto per il 19enne Nobel Mendy

"Il Real Betis Balompié ha esercitato l'opzione per l'acquisto di Nobel Mendy, che finora aveva giocato nel Real Betis in prestito dal Paris FC". Così il Real Betis ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo di Nobel Mendy. Il 19enne difensore è stato acquistato dal Real Betis dal Paris FC e dovrebbe trascorrere il precampionato con la prima squadra agli ordini di mister Manuel Pellegrini, in modo da essere quattro difensori centrali per la stagione successiva. Una scommessa per il futuro che il club ha deciso di confermare.