Non solo escluso dall'Iran: la magistratura vuole sequestrare i beni dell'ex Roma Azmoun

Salutata la Roma dopo appena una stagione in prestito, il Bayer Leverkusen lo ha ceduto all'Al-Ahli Dubai nell'estate del 2024. Ma oggi Sardar Azmoun rischia grosso con la magistratura iraniana. Infatti, secondo quanto riferito da The Associated Press, l'ex attaccante giallorosso è stato minacciato di sequestro delle sue proprietà: il giocatore di 31 anni è stato inserito in una lista di 16 individui considerati critici verso il governo e le autorità giudiziarie della provincia settentrionale del Golestan intendono confiscare i suoi beni.

Azmoun ha giocato per l'Iran negli ultimi due Mondiali (2018 e 2022) e i suoi 57 gol in carriera con la Nazionale (91 presenze) rappresentano il secondo miglior bottino di sempre nella storia del Team Melli. Come noto, l'ex Roma non è stato convocato nel ritiro di marzo e attualmente sembra improbabile che venga portato al torneo, dove è previsto che l'Iran giochi negli Stati Uniti. Un'esclusione arrivata per un post sui social media che ha fatto infuriare le autorità iraniane durante l'attuale conflitto con gli Stati Uniti e Israele.

L'annuncio di oggi segue le minacce del capo della magistratura oltranzista iraniana, secondo cui le autorità del suo Paese intendono sequestrare i beni delle celebrità viste come critiche verso il governo. Il post "galeotto" in questione ritraeva Azmoun con i leader politici degli Emirati Arabi Uniti, foto che è stata poi rimossa. L'account, che conta sei milioni di follower, presenta ancora un post fissato in alto del gennaio 2025 relativo all'incontro di Azmoun con il sovrano di Dubai, in cui si legge che è stato "un onore incontrare una delle menti di maggior successo al mondo, lo sceicco Mohammed bin Rashid".