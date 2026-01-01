Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma

Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Sardar Azmoun per diversi anni è stato nel mirino delle squadre italiane. Il centravanti era un uomo copertina allo Zenit San Pietroburgo, tanto da meritarsi la chiamata del Bayer Leverkusen, convinto che potesse essere un ottimo acquisto per il proprio attacco. Xabi Alonso lo ha bocciato con rapidità, lasciandogli poco spazio nel 2022-23, salvo poi farlo partire nell'estate successiva, quando la Roma era alla ricerca di un attaccante per José Mourinho. Non è andata benissimo.

29 presenze e 3 gol, con qualche acuto ma spesso autore di prestazioni incolori. Anche per questo Azmoun non è stato riscattato e rispedito al mittente, con la cessione ulteriore in Arabia Saudita, all'Al Shabab di Dubai, dove ha giocato una discreta annata con undici gol in ventuno partite. Sicuramente dotato tecnicamente, alle volte Azmoun ha pagato qualche lato controverso di troppo, sebbene fosse noto per la cordialità nei confronti di chiunque incrociasse quando era a Roma.

Bene con la Nazionale iraniana - 57 gol in 91 presenze - sebbene all'età di 23 anni avesse deciso di ufficializzare il proprio ritiro, ancora meglio con i cavalli. Perché qualche anno fa aveva ammesso di possedere 52 cavalli, oltre a una squadra di pallavolo, il Serik Gonbad Kavus. Oggi Sardar Azmoun compie 31 anni.

Articoli correlati
Paulo Sousa trionfa negli Emirati: è l'allenatore dell'anno. L'ex Roma Azmoun miglior... Paulo Sousa trionfa negli Emirati: è l'allenatore dell'anno. L'ex Roma Azmoun miglior giocatore
Azmoun nella storia: gol al 27' di recupero del primo tempo in Iran-Emirati Arabi... Azmoun nella storia: gol al 27' di recupero del primo tempo in Iran-Emirati Arabi Uniti
Primo trofeo per Paulo Sousa negli Emirati Arabi: lo Shabab Al-Ahli vince la Supercoppa... Primo trofeo per Paulo Sousa negli Emirati Arabi: lo Shabab Al-Ahli vince la Supercoppa
Altre notizie Nato Oggi...
Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero... Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero
Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e... Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte... Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte
Nicolò Cambiaghi, tutta la trafila con l'Atalanta senza aver mai esordito. Ora top... Nicolò Cambiaghi, tutta la trafila con l'Atalanta senza aver mai esordito. Ora top al Bologna
Roberto Bettega, uno dei grandi attaccanti della Juventus. Sette Scudetti vinti Roberto Bettega, uno dei grandi attaccanti della Juventus. Sette Scudetti vinti
Tiago Gabriel, la prossima plusvalenza del Lecce. Pagato solamente due milioni Tiago Gabriel, la prossima plusvalenza del Lecce. Pagato solamente due milioni
Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray... Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
3 1 gennaio 2018, il Capodanno di Radja Nainggolan. Fra bere, fumo e bestemmie
4 …con Oscar Damiani
5 Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Immagine top news n.1 Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Immagine top news n.2 Certezze, in bilico, sorprese: Italia, verso i playoff. Il borsino dei convocati di Gattuso
Immagine top news n.3 Sulle orme di Modric e Vardy: Serie A, il prossimo? Chi sono i grandi vecchi in scadenza
Immagine top news n.4 Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Immagine top news n.5 Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso
Immagine top news n.6 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.7 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Immagine news Serie A n.3 Genoa, -1 all'inizio del mercato: Lopez è pronto, cosa serve alla squadra di De Rossi
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse
Immagine news Serie A n.5 Roma, il 2026 deve essere l’anno del ritorno in Champions. E domani inizia il mercato…
Immagine news Serie A n.6 Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, preso Bardi dal Palermo
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, il presidente Gozzi: "Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…