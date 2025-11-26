Live TMW Salisburgo, Schlager: "Un privilegio giocare al Dall'Ara. Conteranno molto i dettagli"

Alla vigilia della gara valevole per la quinta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Red Bull Salisburgo - in programma giovedì 27 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Alexander Schlager. Il portiere degli austriaci ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 17.15

17.15 - Inizia la conferenza stampa di Alexander Schlager.

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Ci aspetta un avversario che ci darà del filo da torcere. Dovremo portare in campo i nostri principi e se ci riusciremo sono convinto che potremmo offrire un'ottima prestazione. Rispetto all'ultima gara dovremo lavorare sui dettagli. Dovremo essere coraggiosi e portare in campo quello che abbiamo provato in settimana".

Che atmosfera vi aspettate da questo stadio?

"Per noi è un privilegio giocare in grandi stadi di livello europeo come il Dall'Ara. In fin dei conti però conta cosa si fa sul terreno di gioco, perché l'erba è pur sempre verde come in ogni stadio".

Come si può far male al Bologna?

"Conteranno i dettagli: lo staff tecnico ci ha preparato per aumentare le nostre possibilità di vittoria e cercheremo di mettere in pratica ciò che abbiamo provato".

17.32 - Termina la conferenza stampa di Alexander Schlager.