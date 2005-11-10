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Prettenhoffer a titolo definitivo al Cagliari. L'ungherese firma fino al 2028 con opzione

Prettenhoffer a titolo definitivo al Cagliari. L'ungherese firma fino al 2028 con opzioneTUTTOmercatoWEB
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
ieri alle 18:25Serie A

Il Cagliari ha comunicato di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Márton Prettenhoffer dall’ETO Gyor, club dell'Ungheria. Contestualmente il giovane calciatore ungherese, classe 2008, ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento a favore del Club per ulteriori quattro stagioni.

Di seguito la nota del Cagliari:

"Difensore mancino, buon fisico – alto 189 centimetri – abile a ricoprire sia il ruolo di centrale che di laterale basso a sinistra, Prettenhoffer è entrato a far parte del Settore giovanile rossoblù nell’estate 2024, totalizzando 26 presenze nell’U17 arrivata sino ai quarti di finale nei play-off Scudetto. Nella stagione appena trascorsa, oltre ad essere impiegato anche in U18, ha fatto parte dell’U20 facendo il suo esordio nel campionato Primavera 1 il 17 dicembre 2025, nella vittoria casalinga per 1-0 contro l’Atalanta: ha collezionato 10 gare, contribuendo ai risultati di squadra. Nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese, in questa stagione ha fatto il suo debutto con l’U19 ungherese, in cui ha giocato tre gare agli Europei di categoria".

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