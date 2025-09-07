Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nuovo arrivo in casa Leicester: per la porta preso lo svincolato, ed ex Betis, Vieites

Nuovo arrivo in casa Leicester: per la porta preso lo svincolato, ed ex Betis, Vieites
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:38
di Paolo Lora Lamia

Il Leicester pesca dal mercato degli svincolati, assicurandosi il portiere Francisco Vieites. Di seguito il comunicato ufficiale: "Siamo lieti di confermare l'arrivo del portiere Francisco Vieites, che si unisce a noi con un contratto di due anni, soggetto all'approvazione della nazionale e della lega. Il ventiseienne ha militato di recente nel Real Betis, dopo aver militato in club come il Bertamiráns, il Celta Vigo e il CD Lugo nella sua nativa Spagna.

Nato a Pontecesures, Francisco ha iniziato la sua carriera con il Bertamiráns e ha debuttato nella squadra senior all'età di 15 anni. Nel giugno 2015 si è trasferito al Celta Vigo, entrando a far parte del settore giovanile del club e diventando titolare del Celta Vigo B, prima di trasferirsi l'anno successivo al CD Lugo, squadra della Segunda División.

Francisco è poi passato al Real Betis nel luglio 2022, giocando inizialmente per il Betis Deportivo prima di esordire nella Liga contro il Barcellona nel settembre 2023. Ha collezionato 20 presenze con il Real Betis, tra cui otto partite di UEFA Conference League la scorsa stagione, quando i Verdiblancos hanno raggiunto la finale in Polonia, perdendo 4-1 contro il Chelsea. Francisco si unisce ora ai suoi colleghi portieri nella squadra, che si sta preparando per la prossima partita dello Sky Bet Championship all'Oxford United, sabato 13 settembre (calcio d'inizio alle 12:30 BST)".

